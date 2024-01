'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 29/01 a 02/02

Quinta-feira, 01 de fevereiro

Os jovens do Lado Vila querem sair do CEC, mas Hélio pede para eles continuarem. Domitila e Daniel resolvem o impasse no relacionamento. Pórcia conta para Fausto que virou gerente no Monter Mercado, mas ele não liga muito para a conquista da filha. Enzo diz a Amanda que não consegue encarar Bernardo na Monter Holding e, por isso, vai se demitir. Vera libera Romeu para treinar.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Telma usa Mini para fazer ciúme em Mauro. Bernardo nota a frieza de Enzo. Glaucia diz a Fred que deseja demolir o centro esportivo futuramente e transformá-lo em um centro de estética. Os amigos de Julieta acreditam que Romeu sabia com antecedência que os Monteiro comandariam o CEC. Fausto apresenta Daren para Pórcia. Enzo vira o novo treinador do CEC. Daniel diz a Bassânio que quer terminar com Domitila. Téo e Romeu discutem em quadra.