Dado Dolabella brinca com dor de barriga de Davi: 'Se fosse berinjelo...'

Davi teve dores de barriga e diarreia no BBB 24 (Globo). Dado Dolabella relembrou da brincadeira do "calabreso" e disparou que "berinjelo não teria problema".

O que aconteceu

Dado Dolabella brincou e relembrou a repercussão do "calabreso" após Davi ter problemas intestinais no programa. "Se fosse berinjelo, não teria esse problema! Melhoras, Davi! Coma mais plantas", escreveu no post de uma página no Instagram.