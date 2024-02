Davi e Wanessa juntos no paredão? O que o líder Lucas pode causar no BBB 24

Lucas Henrique venceu a prova do Líder hoje (9) e, se manter o alvo que tem apontado nos últimos dias, colocará Davi no próximo Paredão.

"Ele já avisou que vai no Davi", adiantou Chico Barney no Central Splash de hoje, lamentando a vitória do professor. Já Lucas Pasin, o segundo comentarista do programa, disse estar esperançoso com a liderança.