Neymar brinca com 'calma, calabreso' e é chamado de 'Bruno Marquezino'

As redes sociais não perderam a piada com o atleta, e responderam com mais memes. Um dos internautas disparou: "Bruno Marquezino", fazendo uma referência a atriz que teve um relacionamento com Neymar.

As zoações com ele continuaram, e outras namoradas, como Bruna Biancardi, também não foram poupadas. "Não queremos seu apoio, valeu", escreveu. "Boa tentativa, cara. Mas a gente vai continuar torcendo para o Davi", ironizou outro.

Calma calabreso -- Neymar Jr (@neymarjr) February 2, 2024

Calma Mr. Catro 😂 -- Papos (@paposfut) February 2, 2024