Beatriz questiona jogo de sister: 'Parece que ela está aqui de férias'

Com isso, Alane contou o que a sister falou para ela: "Hoje ela falou assim: 'ai, já estou estressada com a perna e não só eu'. Falei: 'como assim?'. Aí ela falou: 'Não só eu, porque tem gente na casa que também está incomodado'. Não sei o que ela quis dizer, não sei se ela acha que as pessoas votam nela porque está com o pé assim".

A bailaria concordou com a aliada sobre o jogo de Giovanna: "É o que sempre falo, o pé pode limitar para prova, mas não limita fala. Eu não vejo ela jogando com a boca.

A vendedora ainda salientou que a falta de jogo não é fruto do pé quebrado: "Do dia que ela chegou aqui, nunca vi... não tem nada a ver com o pé, não".

Beatriz 💬: "Parece que ela tá aqui de férias." 🗣️



As sisters estão falando da Giovanna. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/kGbcfKoXPs -- Big Brother Brasil (@bbb) February 9, 2024

