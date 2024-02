Brasileiros e hermanos arrasam em looks para ver grupo de k-pop Twice em SP

O grupo feminino de k-pop Twice, formado por nove integrantes, se apresenta hoje (6) e amanhã (7), no Allianz Parque, em São Paulo. Além de milhares de brasileiros, pessoas de diversos países da América do Sul vieram para os shows, já que estes são os únicos no continente da turnê mundial "Ready to Be".

O que aconteceu

Os fãs se juntaram nos portões do estádio nesta tarde para ver um dos grupos mais bem-sucedidos do k-pop. Vindo da Cidade do México, depois do Brasil o Twice leva a turnê para Las Vegas (EUA) no dia 16/3 e encerra o giro mundial com quatro apresentações no Japão, em julho. A atração de abertura é o grupo pop também feminino Vcha (um sexteto que é na verdade americano e foi formado no reality show A2K [America 2 Korea]).

Matthew, 30, e Rodrigo (com a bandeira nas costas), 27, vieram com os amigos da Bolívia para ver o Twice aqui Imagem: Camila Monteiro/UOL

Nossos "hermanos" dos países da América do Sul aproveitaram a passagem do Twice por São Paulo e vieram para assistir ao show. Matthew, 30, e Rodrigo , 27, vieram com os amigos da Bolívia. Segundo eles, a viagem saiu mais em conta do que ir ao México. Já Diego, 33, trouxe o namorado, Josue, 28, para ficar uma semana no Brasil. Eles vieram do Paraguai e são fãs das integrantes Jihyo e da Momo. "Queria muito ir aos dois dias, mas não consegui", lamenta Diego.