Relembre músicas latinas no K-pop que botaram todos para dançar

O sucesso dos ritmos latinos no k-pop não é nenhuma novidade, mas o recente lançamento de 'Chk Chk Boom' do Stray Kids e de 'Be Mine' do Jimin fizeram Splash relembrar algumas músicas cheias de malemolência que fizeram sucesso (e outras que deveriam ter feito mais!). Confira a lista:

Kard - Icky

Uma lista de grupos latinos sem Kard jamais estaria completa. Tantas outras músicas poderiam estar aqui ('Red Moon' principalmente), mas 'ICKY' é a mais recente e não deixa ninguém parado.