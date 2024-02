Fenômeno na Ásia, conheça Twice, banda K-pop que lota estádios pelo mundo

Por ordem de idade (mais velha até a mais nova): Nayeon (1995), Jeongyeon (1996), Momo (1996), Sana (1996), Jihyo (1997), Mina (1997), Dahyun (1998), Chaeyoung (1999) e Tzuyu (1999).

Qual o nome do fandom e lightstick do grupo?

O nome do fandom é Once e foi uma sugestão popular dos fãs na época, pois acharam que soava bem "once and twice" juntos. Pela popularidade nas lives e eventos de fãs, o nome acabou sendo escolhido, e o grupo utilizou o slogan "se vocês nos amarem uma vez (once), nós os amaremos duas (twice)."

A lightstick do grupo é a fofíssima "Candybong", como o próprio nome diz, um doce em forma de luz, um grande pirulito que pisca e tem o logo do grupo no meio. O nome foi inspirado em "Candy boy", uma das músicas de debut delas.

Por que fazem tanto sucesso na Coreia?