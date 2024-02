Integrantes do Twice brilham com chuva de hits e se emocionam com o público

Eram pontualmente 19:30 quando as luzes se apagaram e o público começou a gritar, sentindo que a "Ready to Be Tour" finalmente começaria em solo brasileiro. Com uma estrutura gigantesca, telões, dançarinos e uma banda - algo não muito comum em shows de k-pop - o grupo abriu o show com a versão inglesa de "Set Me Free".

Jihyo, um dos grandes destaques do show, teve problemas com o microfone logo na primeira música, mas isso não a impediu de voltar com um microfone amarelo e mostrar todo seu talento.

Dahyun, a Miss Simpatia do grupo, explica logo no início do show o significado do nome da turnê: "Vocês nos amam do jeito que somos e finalmente estamos preparadas para sermos quem queremos ser", ou seja, "ready to be".