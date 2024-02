Jay-Z critica Grammy por não premiar Beyoncé e usa troféu como copo

Jay-Z, 54, criticou a Academia do Grammy por nunca ter premiado Beyoncé, 42, com o prêmio de melhor álbum do ano.

A cantora é a artista mais premiada da história do Grammy, com 32 gramofones. No entanto, ela nunca levou um troféu nessa categoria.

O que ele disse

O rapper lembrou boicotes ao Grammy ao longo dos anos pela falta de indicação de artistas negros. "Queremos que vocês [da Academia] acertem, ou pelo menos cheguem perto de acertar. E, obviamente, é subjetivo, porque é música e é baseado em opiniões, mas algumas coisas, você sabe". Jay-Z subiu ao palco ao lado da filha, Blue Ivy, para receber o prêmio Dr. Dre de impacto global.