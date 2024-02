Grammy 2024: onde assistir e que horas começa a premiação

Favoritos a estatueta do Grammy

As artistas mulheres estão no topo das disputas das estatuetas do Grammy. SZA, que estará no Brasil em março para o Lollapalooza, foi indicada a nove prêmios, incluindo álbum do ano ("SOS") e gravação do ano ("Kill bill").

Já Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo e o trio de cantoras boygenius foram indicadas seis vezes cada. O pianista Jon Batiste é o único homem a aparecer na lista de concorrentes nas categorias gravação do ano e álbum do ano.

O Brasil será representado por Eliane Elias, Ivan Lins e Luciana Souza & Trio Corrente no Grammy. Eles concorrem a melhor álbum de jazz latino, com, respectivamente, "Quietude", "My Heart Speaks" e "Cometa".

Vale destacar que em 2024 o Grammy terá três novas categorias: melhor gravação de Pop Dance, melhor performance de música africana e melhor álbum de jazz alternativo.