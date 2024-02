Fernanda irritada com Bia e novo casal: a madrugada de festa do BBB 24

Fernanda foi provocada por Bia e não gostou da brincadeira. A confeiteira se irritou com a atitude e deixou a festa para não começar mais uma treta com rivais: "Não é sobre o que eu estou sentindo, e sim sobre o que estou com vontade de fazer".

No Quarto do Líder, Fernanda criticou Bia e disse que a vendedora tem certas atitudes por falta de sexo: "A minha vontade é dizer: você é uma menina imatura, parece que tem probleminhas, deve estar com hormônio acumulado. Está faltando uma r*la para mamar".

Depois das provocações, no Quarto do Líder, Fernanda chorou — mas descartou a possibilidade de desistir do BBB: "Não tem a menor opção, isso nem passa pela minha cabeça".

Novo casal na área: MC Bin Laden e Giovanna trocaram um beijão de língua. O funkeiro está flertando com a nutricionista desde a última festa da casa.

Já Wanessa conversou com Bia sobre o papo que teve com Davi e afirmou que não quer mais votar no motorista de aplicativo: "Me faz mal guardar rancor".

