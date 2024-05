Ex-BBB Davi deixa RS, promete voltar e avisa: 'Vou prestar todas as contas'

"Vou estar retornando, sim, para o Rio Grande do Sul, onde estaremos colaborando mais uma vez para as pessoas que estão precisando."

Davi Brito

O ex-motorista de aplicativo pediu aos fãs que parassem temporariamente as doações. Davi avisou que, enquanto estiver em Salvador, não irá receber dinheiro de pessoas que queiram ajudar as vítimas do RS.

Ele confirmou que irá prestar todas as contas. O ex-participante do reality da Globo confirmou que mostrará as notas fiscais de tudo o que foi comprado com o dinheiro enviado por doadores às vítimas das enchentes.