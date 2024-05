Ju: Abrigo para mulheres e crianças no RS é grande iniciativa de McGowan

A ex-BBB e médica Marcela McGowan, 35, também está atuando na linha de frente de assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela contou nas redes sociais que, em parceria com outras voluntárias, criou um abrigo só para crianças e mulheres na cidade de Canoas.

A comentarista de realities Ju Nogueira elogiou, no Central Splash, a iniciativa de Marcela e de suas colegas. "Sabemos de toda essa bandeira que a Marcela levanta e do porquê de esses abrigos estarem sendo feitos. A situação nos abrigos [comuns] começou a ficar mais séria, mais delicada em relação à segurança dessas mulheres e crianças."

Para Ju, a exposição do projeto ajuda a atrair olhares para esse outro viés do desamparo em que se encontra o povo gaúcho. "É um movimento muito importante, que traz holofote para essa situação [de mulheres e crianças desabrigadas] também. Essa luz que a Marcela traz faz com que as pessoas analisem essa história [da tragédia no Rio Grande do Sul] também por esse olhar e comecem a doar para esses abrigos."