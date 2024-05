Atriz pornô continua em 'estado vegetativo' após acordar de coma de 52 dias

Os representantes de Emily também estão tentando tirá-la da Califórnia e levá-la para um hospital em Utah, onde a família mora.

A família ainda agradeceu a ajuda na vaquinha. "Agradecemos a todos do fundo do coração por superarem a meta de doações e todo o apoio. O amor e o carinho que todos expressaram são inspiradores. Minha família não teria sido capaz de fornecer o nível de cuidado necessário sem suas doações. Todas as doações são e têm ido diretamente para a recuperação de Emily"

Coma de 52 dias

Emily Willis sofreu um ataque cardíaco durante tratamento de vício em drogas em uma clínica de reabilitação na California.

Os médicos acreditavam ser overdose acidental, mas a hipótese foi descartada pela ausência de drogas no exame toxicológico.

O caso da atriz segue sendo investigado pela equipe médica do hospital.