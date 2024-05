Marcus Vinicius desabafa sobre fama após BBB 24: 'Vida virou do avesso'

Ele foi o oitavo eliminado do BBB 24. Após deixar o programa, o comissário de voo paraense disse que não tem planos de retomar a antiga profissão e que vai se aventurar na vida artística.

O ex-BBB revelou que recebeu conselhos de veteranos do reality. "Conheci muita gente bacana depois que saí do programa, que participaram de outras edições, e pessoas da mídia, que me disseram estar muito interessadas em me ajudar a entender esse mundo novo. A gente fica famoso da noite para o dia e tem muita coisa para assimilar. Tem somado bastante."

Para vingar no ramo artístico, Marcus Vinicius aposta em estudo. "Saí do programa com as pessoas falando que eu tinha que ser apresentador porque eu me expressava muito bem e tinha carisma. Modéstia à parte, tenho um pouquinho mesmo. Como a galera está confiando bastante em mim, acho que vale a pena estudar. Acredito que tudo tem que ser baseado em estudo."