BBB 24: MC Bin Laden e Giovanna se beijam em festa

Em um primeiro momento, Giovanna estava receosa: "A parada é que fico com pé atrás de misturar as coisas e influenciar no jogo, tanto para mim quanto para você".

Antes do beijo rolar, o funkeiro deixou claro: "Se você não estiver afim, está de boa. Mas não vai mudar nada entre a gente".

Bin estava investindo no flerte com Giovanna desde a última festa do programa, na quarta. Na ocasião, a sister disse que não estava interessada em formar casal.

BBB 24 - enquete UOL: você apoia um romance entre Giovanna e MC Bin Laden? Apoio, ele combinam Reprodução/Globoplay Não, BBB não é lugar de romance Reprodução/Globoplay Xiii, só vai atrapalhar Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER