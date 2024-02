Fernanda deixa festa após provocações de rivais: 'Me preocupo com a reação'

À Pitel, Fernanda explicou: "Enfiaram a mão com a pulseira na minha cara. Aí o Juninho veio e fechou elas, me abraçou. Ele fez isso para não deixar espaço para elas debocharem".

A Líder da semana disse que não estava preocupada com as reações, mas sim com o que faria por conta disso: "Não é sobre o que estou recebendo, é sobre o que eu vou fazer, a minha vontade de fazer [...] Não é sobre palavras, não sou mulher de palavras. Dou logo um porradão e vou embora".

As pessoas vão ser baixas dentro do seu nível, eu sei que o meu é baixo. Tudo que está dentro de mim sai como veneno, não me orgulho disso. Mas não vim para mostrar isso, vim para ganhar. [...] Não vim para dançar, segurar câmera por câmera, para ver quem aparece mais, quem canta mais. Fernanda

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Reprodução/Globoplay Beatriz Reprodução/Globoplay Deniziane Reprodução/Globoplay Yasmin Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER