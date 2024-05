Leidy Elin faz evento solidário em prol do Rio Grande do Sul com trancistas

A ex-BBB Leidy Elin organizou um evento solidário em prol da população do Rio Grande do Sul, neste sábado (11). A trancista juntou outras profissionais no Rio de Janeiro para a ação, aceitando doações de água potável, alimentos não perecíveis, itens de higiene, roupas, calçados, absorventes e fraldas.

"Quero agradecer a todos que foram e fizeram suas doações. Fico extremamente feliz por ver essa união por um propósito de ajudar pessoas que estão passando por um momento turbulento por lá", escreveu Leidy em seu post nas redes sociais.