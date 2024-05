Globo falhou com o público ao ignorar fofocas no documentário de Davi

O esperado documentário sobre Davi, do BBB 24 (Globo), decepcionou ao estrear na última quarta-feira (8). Sem entrar em detalhes sobre o fim do relacionamento do baiano e outros tópicos polêmicos, a produção acabou sendo "absolutamente descartável", avalia Chico Barney.

"Me pareceu um resumo do BBB 24 para fã do Davi. Não tem nenhum fato novo; eles se negaram a mostrar a única coisa que interessava, que era o bate-papo do Davi com a Mani", afirmou o comentarista no Central Splash de quinta-feira (9).

Segundo Chico, faltou "fofoca nova" e informações que os espectadores esperavam, após a Globo anunciar que adiaria a estreia. "Acho um absurdo o que o Globoplay fez de simplesmente não mostrar a única novidade que a gente queria saber", disse.