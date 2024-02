Fernanda chora mas descarta desistência do BBB: 'Muita coisa na cabeça'

Após deixar a festa do BBB 24 (Globo), Fernanda chorou no Quarto do Líder e foi consolada por Pitel e Rodriguinho. A sister, no entanto, não pensou em desistir do jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda foi provocada por Bia e Alane na última festa depois de colocá-las na mira do Líder da semana. Para evitar conflitos, a confeiteira deixou o evento.