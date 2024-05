Ex-BBB Davi nega hostilização no RS: 'Difícil ver preto pobre no poder'

Davi Brito negou que foi hostilizado pelo povo do Rio Grande do Sul, onde esteve nos últimos dias ajudando as vítimas das enchentes no estado. O ex-BBB se pronunciou em uma postagem no Instagram e em uma live no próprio perfil.

O que aconteceu

Davi negou que foi embora do RS por ter sido hostilizado. Segundo o ex-BBB, em uma postagem que foi apagada do seu perfil, ele foi para casa para passar o Dia das Mães com a mãe. Na quarta-feira, já deve voltar para o Rio Grande do Sul para continuar com a ajuda aos afetados pelas enchentes.