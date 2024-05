Barueri não tira responsabilidade de Abel de fazer Palmeiras lutar por taça

Abel Ferreira virou especialista em justificar derrotas do Palmeiras com situações que não têm a ver diretamente com as falhas de sua equipe. O mais comum é o treinador culpar a arbitragem. No último domingo (12), a culpa caiu na Arena Barueri.

Depois de o Alviverde perder por 2 a 0 para o Athletico, o técnico disse que não pode ser cobrado por títulos se o Palmeiras continuar se alternando entre Allianz Parque e Barueri. O jogo não foi na capital paulista por causa da agenda de shows na casa palmeirense, controlada pela WTorre.

"Não quero outro lugar, problema não é Barueri. Problema é não jogar no Allianz Parque. Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão", declarou o português.