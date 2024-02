Wanessa declara que não quer mais votar em Davi: 'Faz mal guardar rancor'

No BBB 24 (Globo), Wanessa conversou com Beatriz sobre o papo que teve com Davi ontem (2) pela manhã. Na ocasião, a cantora afirmou que não quer mais votar no motorista de aplicativo.

O que aconteceu

Wanessa contou para Bia que ficou aliviada ao falar sobre suas mágoas com Davi: "Senti que ele não tinha noção mesmo da gravidade que foi a fala dele".