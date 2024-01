'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 22 a 26/01

Segunda-feira, 22 de janeiro

As famílias Monteiro e Campos proíbem Romeu e Julieta de se verem. A prima de Glaucia, Adelaide, ao lado do marido e da filha, se despede da casa e volta para os Estados Unidos. Téo continua a busca pelo pai e marca um encontro com um homem desconhecido. Basílio comenta com Bassânio que não sente mais atração por Pórcia e que vai deixar Castanheiras e ampliar as vendas de cachorro-quente em outro bairro. Glaucia fala para Bernardo, Vera e Fred que eles precisam tirar Hélio do comando do CEC. Leandro e Hélio contam aos respectivos netos a história sobre o passado do Príncipe e o acidente que ele sofreu quando criança. Leandro diz para Romeu que o acidente fez com que Príncipe se fechasse; Hélio revela à Julieta que o Príncipe perdoou ele e Leandro, mas que a partir desse momento, Hélio nunca mais conseguiu brincar com Leandro. Desesperada, Amanda procura pelo paradeiro de Téo; após a insistência de Amanda, Sophia conta que Téo foi procurar o suposto pai. Pórcia e Bassânio admitem que se amam.

Terça-feira, 23 de janeiro

Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão em busca da próxima missão no Mundo da Imaginação. Bassânio pede Pórcia em namoro. Pórcia não quer contar a novidade do relacionamento para Fausto. Amanda encontra Téo em uma região perigosa e convence o filho a voltar para casa. Glaucia fala para Leandro que deseja colocar Fred no lugar de Hélio. Após invadirem a estufa, Clara conhece as crianças do Pedalzera. Clara explica aos membros do Pedalzera sobre o Mundo da Imaginação e o segredo para abrir o portal. Leandro decide fazer uma votação entre os clientes do CEC para ver se Hélio continua ou sai da liderança do centro esportivo. Fausto lembra Hélio que o Príncipe teve uma queda por Clara no passado.

Quarta-feira, 24 de janeiro

A gangue Pedalzera consegue abrir o portal e entrar no Mundo da Imaginação. Lívia convida Alex para brincar em sua casa e posteriormente chama Julieta. Alex relembra Lívia que se Vera flagrar Julieta com Romeu, ela vai mandar o filho estudar fora do país, mas Lívia convida Julieta mesmo assim. Dimitri, Ellen, Ian e Nath avistam a gangue Pedalzera no Mundo da Imaginação e ficam preocupados. Faltam mais quatro missões para Dimitri, Ellen, Ian e Nath alcançarem a grande porta do caminho dourado. Bassânio fala para Daniel que está namorando Pórcia, mas que nunca beijou antes. Depois de ver Téo se arriscando para encontrar o pai biológico, Amanda decide revelar a identidade do genitor do filho.