Opiniões sobre Alane e acampamento do Big Fone: a madrugada do BBB 24

Já no Quarto do Líder, Fernanda revelou quem deve ser sua indicação direta ao Paredão: "Acho ela, como mulher e para mulher, uma concorrente forte para mim".

Em um papo com Pitel e Rodriguinho, a Líder da semana chamou Alane de "personagem em constante atuação": "Não tenho problema com ela, só me incomodei dela debochar de mim".

Fernanda também conversou sobre Alane com Giovanna e Raquele: no papo, o trio acusou a bailarina de criar rivalidades com mulheres da casa.

Yasmin também foi um assunto de Fernanda nesta madrugada: a Líder analisou o jogo da modelo e disse que ela "só vai onde acha que é conveniente".

Já Wanessa voltou a falar sobre Davi e pontuou que não quer mais aceitar favores do brother: "Quando ele estava na Xepa, não queria que cozinhasse toda hora para mim. Queria que outras pessoas fizessem comida para mim".

Durante a madrugada, alguns brothers acamparam ao redor do Big Fone à espera de que ele tocasse. Na ocasião, os participantes foram surpreendidos por um alerta da produção.