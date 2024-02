Líder Fernanda revela quem deve indicar ao Paredão: 'Concorrente forte'

Em conversa com seus aliados, Fernanda, Líder da semana do BBB 24 (Globo), contou quem deve indicar ao próximo Paredão do programa.

O que aconteceu

Em um papo com Pitel e Rodriguinho no Quarto do Líder, Fernanda disse querer colocar Deniziane no próximo Paredão. Segundo a sister, a fisioterapeuta é uma concorrente forte no jogo.