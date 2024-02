Fernanda opina sobre jogo de Yasmin: 'Vai onde é conveniente'

Em um papo com Pitel e Rodriguinho do Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda disse acreditar que Yasmin Brunet é conveniente e se afasta das pessoas por "burburinhos".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda explicou que contou sobre a treta que teve com Alane para Wanessa. Ela afirmou que, durante a conversa, Yasmin "virou a cara" para ela.