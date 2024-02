'Personagem em constante atuação', diz Fernanda sobre Alane

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda, Pitel e Rodriguinho falaram sobre o jogo e as sisters com quem já se desentenderam na casa — incluindo Alane.

O que aconteceu

Fernanda e Alane tiveram uma discussão na academia na quarta-feira (31). Apesar da treta, a Líder da semana afirmou que não pretende colocar a rival no Paredão.