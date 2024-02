Wanessa sobre Davi: 'Queria que outras pessoas fizessem comida para mim'

Em um papo com MC Bin Laden e Juninho no BBB 24 (Globo), Wanessa contou que não gostaria de ir para o VIP caso Davi ganhe a prova. A cantora pontuou que não quer aceitar favores do motorista de aplicativo.

O que aconteceu

Wanessa explicou porque não gostaria de ir ao VIP nessa situação: "Não ia me sentir bem sabendo que poderia votar nele [Davi] de novo".