BBB 24: Brothers fazem plantão no Big Fone; quando o telefone vai tocar?

Alguns participantes do BBB 24 (Globo) "acamparam" ao redor do Big Fone na madrugada de hoje (2) à espera de que ele tocasse.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

MC Bin Laden, Lucas Henrique, Wanessa e Yasmin acomodaram espreguiçadeiras na área ao redor do Big Fone. Os brothers, no entanto, receberam um alerta da produção: "Atenção! É proibido obstruir o acesso ao Big Fone com móveis e objetos".