BBB 24: Sisters acusam Alane de criar rivalidade com mulheres da casa

Em conversa no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda, Giovanna, Pitel e Raquele opinaram sobre o comportamento de Alane na casa e disseram que a bailarina tem inveja das outras mulheres da casa.

O que aconteceu

No papo, Giovanna afirmou que Alane "cria rivalidades em sua cabeça com toda mulher que toma o espaço dela". Fernanda concordou e disse que a bailarina fez isso com Vanessa Lopes: "É inveja".