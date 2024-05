André Marques diz que parou de fumar há 2 meses e engordou 12 kg: 'Luta'

O apresentador contou se, após esses dois meses, sente vontade de fumar. "Po, mas me perguntam bastante se eu sinto vontade de fumar. Eu não vou mentir. Hoje eu não sinto tanta vontade de fumar. Eu lembro de fumar quando estou cozinhando, bebendo. 'Agora, eu estaria fumando um cigarrinho', mas, realmente, sei que foi uma melhor escolha para mim. Eu não estou tomando remédio. Estou indo na garra".

Embora comemore os meses sem cigarro, ele contou que ganhou quilos a mais. "Esses dois meses me deram coisas boas e me deram também coisas ruins. Me deram 12 quilos a mais, estou mais ansioso, mas, como eu já falei aqui em outros vídeos, a obesidade é uma luta que eu tenho há muitos anos".

De acordo com ele, o excesso de peso é uma guerra, que ele vai enfrentar daqui para frente. "É uma luta eterna até descansar: você contra você mesmo. Então, parei de fumar, que faz um baita mal, engordei um pouquinho".