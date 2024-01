Mais remakes da Globo, SBT fora do 'coma': o que esperar da TV em 2024?

A Globo ainda tem as estreia das novelas "No Rancho Fundo" e "Família É Tudo", além da chegada das séries "Os Outros" e "As Aventuras de José e Durval" à TV aberta. Novas temporadas de "Encantado's" e "Sob Pressão" também serão exibidas. Em julho, haverá a transmissão das Olímpiadas de Paris e, setembro, o Rock in Rio, que completa 40 anos.

The Voice Brasil sai de cena e entra um novo reality musical. A atração, já confirmada pela emissora, se chama Estrela da Casa, deve estrear em agosto e tem direção de Boninho, que pretende misturar música, confinamento e convivência —com 24 horas de transmissão. Vem aí uma mistura de BBB e Fama (2002)? Por falar em BBB, a 24ª edição estreia na segunda-feira (8).

SBT quer sair da crise com mais programas ao vivo na grade diária. Regina Volpato e Michelle Barros foram contratadas para comandar uma nova revista eletrônica pela manhã —das 9h às 13h30. Já Christina Rocha e Marcão do Povo assumem atração ao vivo no final da tarde e início da noite. Primeiro Impacto perde espaço e Fofocalizando segue na grade. As novelas mexicanas preencherão a grade vespertina. O jornalismo do canal também vai ganhar reforço, e César Filho passa a assumir o comando do SBT Brasil —atualmente apresentado por Marcelo Torres e Marcia Dantas.

Regina Volpato volta ao SBT para apresentar programa matinal Imagem: Gabriel Cardoso/SBT

A emissora de Silvio Santos também vai apostar em influenciadores nos sábados. Luccas Neto, o rei dos baixinhos de hoje, vai comandar as manhãs, enquanto Tirullipa assume os fins de tarde e Virginia Fonseca terá as noites. Já Lucas Guimarães fará um programa de verão, enquanto as madrugadas terão podcasts diariamente. A expectativa geral é de angariar mais faturamento. Será que o engajamento das redes sociais se transforma em audiência na TV aberta?