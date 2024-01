Lollapalooza 2024: veja todas as atrações já confirmadas para o festival

Nos dias 22, 23 e 24 de março, São Paulo vai receber a 11ª edição do Lollapalooza Brasil. O festival, no Autódromo de Interlagos, vai contar com quatro palcos diferentes, e entre as atrações principais estão Blink-182, Arcade Fire, The Offspring, Diplo, Paramore, Limp Bizkit, Sam Smith, SZA, Gilberto Gil e Phoenix.

Foram anunciados no total 79 cantores, cantoras, DJs e bandas, de países como EUA, Canadá, França, Irlanda, Inglaterra e Austrália, além de dezenas de nomes do Brasil. Juntos, eles vão mostrar no Lollapalooza 2024 estilos como rock, pop, rap, house, techno, funk, indie, reggae e MPB.

Os ingressos para os três dias de festival estão à venda pelo site da Ticketmaster: www.ticketmaster.com.br/event/lollapaloozabr.