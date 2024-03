SZA traz r&b com muita potência vocal e hits na manga para o Lollapalooza

Dançarinos também homenageavam o Brasil no figurino. Praticamente todo o público do Lolla se espremeu para ver "a" cantora do momento. Esse efeito imã tem sido uma constante na carreira de SZA, é só olhar para suas "collabs" mais recentes.

De Doja Cat a Kendrick Lamar, a lista é grande, e a gente sabe o porquê. SZA realmente tem esse borogodó, o tal "je ne sais quoi" que faz de um artista aquele ser magnético de que todo mundo quer tirar um pedaço. No palco, SZA mostrou sua raiz profunda no r&b americano lento, sexy, preto, potente.

Sua ancestralidade estava toda ali no palco com ela. Raízes na música preta de Gloria Gaynor a Diana Ross, misturadas com outras referências confessas de SZA, como Joni Mitchell, conduziram a primeira meia hora de show, mais lenta e soulful.

Lollapalooza 2024: SZA se apresentou no último dia do festival Imagem: Mariana Pekin/UOL

Subvertendo a hierarquia de músicos homens no palco, na maior parte do tempo esteve em primeiro plano junto com Solana Imani Rowe (verdadeiro nome da cantora) a guitarrista Ari"o"Neal, que também acompanha artistas como Beyoncé e Lizzo, uma guitar hero que ganhou o apelido de Ms. Fender.

O protagonismo da guitarrista valeu a ela um momento solo no palco, arrasando no melhor estilo sex bomb da guitarra.