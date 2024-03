The Driver Era entrega ao Lolla energia vibrante e melodias que grudam

Vocalista do The Driver Era se entrega para o público no último dia de Lollapalooza Imagem: Divulgação

O principal mérito da dupla é compor faixas com uma energia vibrante emolduradas por melodias que grudam na cabeça. Como em "Get Off My Phone", que abriu o show, e em "Feel You Now", que veio na sequência.

Escalada para fechar o palco Alternativo, no mesmo horário em que SZA encerrava seu show, a banda atraiu público pequeno, mas que saiu animado com o que ouviu.