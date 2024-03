Phoenix toca fogo no parquinho logo nos primeiros acordes do show no Lolla

Foi aí que a França atropelou NY em matéria de quem é mais cool na cena indie, e o Phoennix puxou o país para o front dessa cena — lembrando que a França vinha de um hype musical muito mais eletrônico, com duplas como Justice, Daft Punk, Cassius etc. no comando dos charts.

No mundo da fofoca, Thomas Mars é tratado como "marido da Sofia Coppola", diretora de filmes estrelada, com quem Mars é casado há 13 anos.

Lollapalooza 2024: a banda Phoenix se apresentou neste domingo (24) Imagem: Mariana Pekin/UOL

"Vcs tiveram 20 abos pra aprender essa letra, mas ver se vcs ainda conhecem", disse Mars, antes de começar "If I Ever Feel Better", um dos hits que aproximaram a banda do universo das pistas de dança — das mais indies.

Desde o Phoenix, a França ganhou moral no indie rock, e, em pouco mais de 20 anos, a banda segue fazendo música boa, criativa e espalhando seu "french touch" pelo mundo.

Em "Trying to Be Cool", umas das últimas músicas do show, Mars canta sobre tentar ser cool. Ele conseguiu. E ainda terminou com "1901".