De Wanessa a Yasmin Brunet: 9 celebridades que aderiram ao veganismo

Uma das pautas que o BBB 24 já trouxe em poucos dias desde sua estreia é o veganismo, já que duas das participantes, Wanessa e Yasmin Brunet são veganas. Veja abaixo 10 celebridades adeptas da prática:

Wanessa

Wanessa Camargo Imagem: Reprodução/Instagram

Em um momento no BBB que viralizou, a cantora estava em uma conversa com Yasmin Brunet quando tentou matar um mosquito. A modelo alertou que ela deveria evitar o ato, já que é vegana. A cantora respondeu: "Não, com o mosquito que está tentando me picar eu não sou não.".

Wanessa aderiu o veganismo após voltar a se relacionar com Dado Dolabella. Em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, ela comentou que a nova dieta fez com que ela desinchasse.