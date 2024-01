Saryne: Wanessa perde chance de ouro de escancarar machismo contra Yasmin

Wanessa Camargo, 41, revelou para Yasmin Brunet, 35, que Maycon e Luigi comentaram com ela sobre não se aproximarem da modelo no BBB 24 (Globo), ressabiados com a forma 'sexy' como ela se veste e se comporta. A cantora defendeu a amiga, mas disse 'entender' a preocupação dos brothers.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, pensa que Wanessa deveria ter confrontado o machismo dos colegas antes mesmo de relatar o episódio a Yasmin. "Acho que [tal postura] vem dessa vontade da Wanessa de ser muito política - em outras palavras, 'saboneteira'. Acho que teria sido muito mais positivo para ela - inclusive no jogo - se tivesse feito a defesa [de Yasmin] já no papo com os caras. Aí, não precisaria nem contar para a Yasmin. Já teria defendido, cortado o mal pela raiz."