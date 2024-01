Bumbum de Yasmin Brunet é natural? Saiba quais os cuidados da modelo

Yasmin Brunet, 35, tem chamado atenção pela participação no BBB 24 (Globo). Entre outros motivos, pelo bumbum escultural.

Tá mas queria falar sobre a bunda da Yasmin Brunet tipo foi literalmente esculpida né queria saber quais procedimentos ele tem naquele bumbum realmente muito bonito pic.twitter.com/GsDA7289v9 ? . (@Wretchedbre) January 9, 2024

Yasmin já disse que seu bumbum é natural. "Minha bunda é 100% de verdade, é gordura! Quando engordo vai sempre para o quadril e bunda", respondeu nos Stories do Instagram em 2022.

Apesar disso, ela é adepta do bioestimulador de colágeno para a região. O produto, em teoria, deixa o glúteo mais empinado. "Dá um up geral. E como vai produzindo colágeno por meses, nota-se o efeito ao longo do tempo, por isso é legal", disse ela em 2020.