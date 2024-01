BBB 24: Wanessa diz a Yasmin Brunet que suas roupas têm afastado brothers

A cantora defendeu a amiga, mas disse "entender" a preocupação dos brothers. "Eu entendo eles. Eu como mulher, quando vocês estão de biquini, eu olho. A gente avalia a bunda da outra. Só que pra eles, como homem, eu entendo? Um olharzinho que eles desviassem ia dar encrenca pra eles la fora", disse. "Mas você tem direito como mulher de se vestir como quiser".

Yasmin então apontou para suas roupas e ironizou: "Então agora eles não estão tendo muito motivo pra falar não, né?"

Ela também relembrou uma brincadeira que Maycon fez no primeiro dia do reality. "Ele disse: 'Minha mulher sabia que você vinha, eu não posso nem ficar perto de você'. Ela que fique tranquila, porque eu nem gosto dele. Como pessoa."

"É foda porque minha mãe é muito livre, bem resolvida. Eu não lembro nem de minha mãe numa praia não fazer topless. Era diferente. Fui criada com uma relação de que o corpo da mulher é muito natural, não sexual", completou, dizendo ainda que o clipe "Vai Malandra" de Anitta a ajudou a naturalizar corpos de mulheres.

Wanessa, então, lembrou que a maioria das pessoas costuma sexualizar os corpos femininos, inclusive em músicas. "Não fique brava porque as pessoas veem assim", disse.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

