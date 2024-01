BBB: MC Bin Laden estourou com 'Tá Tranquilo, Tá Favorável' e mudou visual

MC Bin Laden fez sucesso com "Tá Tranquilo, Tá Favorável". A coreografia da faixa viralizou, virou comemoração de Neymar no Barcelona, colaboração com Lucas Lucco e gerou até um processo contra a criadora do jogo "Fifa" que, segundo o músico, não pediu autorização para usar os movimentos popularizados por ele.

Nos últimos anos, o funkeiro investiu em outros gêneros e colaborou com artistas renomados, como o grupo Gorillaz. Ele participa da faixa "Controllah", no disco "Cracker Island", que concorre ao Grammy na categoria de melhor álbum de música alternativa. Também lançou parcerias com o rapper espanhol C. Tangana, a americana Kelela e a banda de rock brasileira O Grilo, além de ter na manga canções com a britânica Charli XCX. Em novembro, Bin Laden foi uma das atrações do festival Primavera Sound.

Da Zona Leste de São Paulo, MC Bin Laden enfrentou dificuldades financeiras antes da fama. Antes de iniciar carreira na música, foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta.

O músico diz que se incomoda com seu nome artístico e que pretende trocá-lo em breve. "Quando a gente escolheu esse nome, eu era muito novo, não tinha noção de nada, achava que a vida era um arco-íris, não levava a vida tão a sério. Era largado para tudo, não ligava para nada. Depois que entendi o significado, eu quis trocar. Se o público aceitar, eu quero fazer essa troca. Seria importante para minha carreira", contou, em entrevista a Splash. Seu nome verdadeiro é Jefferson Cristian Santos Lima.

Em 2016, MC Bin Laden não conseguiu tirar visto para se apresentar nos Estados Unidos e acredita que o nome foi um empecilho. Ele diz que precisava ter feito um exame toxicológico, que não ficaria pronto a tempo de viajar. O músico virou notícia após ser barrado, mas ainda garante que não tinha nada a esconder e que segue longe das drogas.

Bin Laden passou por uma mudança radical na aparência recentemente após perder 50 kg. "Quando eu emagreci, foi mais pela saúde. [...] Mas aí vieram as meninas me achando mais atraente, com mais elogios. Teve um show que fui fazer em Goiânia e as meninas gritaram: 'Bin Laden gostoso'. É uma coisa inédita. Recebo cantadas na academia, nos restaurantes, em vários lugares."