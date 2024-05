Ex-BBB Juninho volta a trabalhar como motoboy: Preferia continuar na Globo

Antonio Carlos Júnior, 41, o Juninho do BBB 24 (Globo), entende como 'algo natural' a retomada da profissão que exercia antes de participar do reality show.

Ele explica que voltou ao ofício por uma questão de necessidade financeira. "Os boletos não param. Gostaria de ter continuado mais tempo na casa, mas nada disso acabou ocorrendo. Então, na necessidade de pagar as contas, voltei ao meu velho ofício. Para mim, foi um retorno natural", contou, em entrevista a Yas Fiorelo e Leão Lobo no programa Splash Show.

Juninho admite que gostaria de ter permanecido na Globo após o fim de sua participação no BBB. "Esperava, sim, ter sido agenciado pela Globo, já que estava ali na casa e tudo o mais. Mas não fiquei triste, não - até porque o fim do contrato me deixou mais flexível para negociar publicidade ou mesmo permutas."