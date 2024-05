Kerline: Matteus entrega no pós-BBB o que já entregou na casa: quase nada

Érica concorda que Matteus precisa se tornar protagonista da própria imagem pública fora do BBB. "É perigoso para o Matteus, em questão de trabalho, estar sempre associado a outra pessoa aqui fora. Quando entramos no Instagram dele, só o vemos falar da Isabelle e da cultura do Norte."

Irmã de Davi tem a energia de subcelebridade que o Brasil precisa

Raquel Brito, 23, anunciou que está com a agenda aberta para fazer presença VIP ou publis de marcas de roupa. Dieguinho Schueng, Kerline Cardoso e Érica Mathias, adm do canal Espiadinha, repercutiram o assunto no Central Splash.

Érica defende que a irmã de Davi Brito, 21, tem a energia de subcelebridade de que o Brasil precisa. "Ela tem espontaneidade, não tem papas na língua - discute com fãs do irmão, se posiciona. Tem aproximação com a mídia, está estudando marketing", enumerou a influencer.