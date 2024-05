Ex-BBB Leidy assume erros, expõe ataques racistas e desabafa sobre Davi

Ela lamentou o fato de ter entrado no programa como "favorita", mas acabar levando fama de "Planta" e "adversária de Davi" por um embate que surgiu nas últimas semanas. "É a narrativa criada pelas pessoas aqui de fora", afirmou. "E teve um pouco de fanatismo, nesse ano".

Leidy diz que agora está reconstruindo sua história. "Tô indo devagarinho, tentando tirar essa imagem que criaram de mim e que não é verdade", afirmou.

Arrependimento sobre briga da piscina no BBB

Na entrevista, Leidy ainda disse se arrepender da briga com o vencedor da edição, Davi, em que jogou as roupas do participante na piscina do BBB. "Eu errei, faria diferente aqui fora", disse. "Todo mundo ali teve um momento de destempero".

No episódio, ela disse que estava sofrendo uma pressão psicológica muito grande. "Não fui prejudicada [pela Globo], quem conta a história é o público".

Ela explica que não falou muito com Davi desde o fim do reality, mas parabenizou o baiano e afirmou não existir qualquer embate fora do prgroama. "É até complicado as pessoas atacando ele o tempo inteiro", disse.