Pedro Bial diz que sua edição preferida do BBB foi de campeão 'controverso'

Pedro Bial, 66, revelou que sua edição preferida do BBB é a décima, que sagrou Rodrigo Dourado como campeão, a quem ele chamou de pessoa "controversa".

O que aconteceu

Bial afirmou que, para ele, o BBB 10 foi a edição "mais espetacular" pelos personagens confinados, com destaque para Dourado. "Ele era uma figura muito controversa, porque falava em nome da honra, da hombridade, era um pouco assustador, com um discurso mais associado [à extrema-direita]. E o BBB 10 teve personagens extraordinários e para mim foi a melhor edição que eu apresentei", declarou em entrevista ao podcast Mamilos.

O apresentador também contou como foi parar no comando do reality, em 2002, após deixar o jornalismo. "A Globo comprou o formato e precisava de alguém que conduzisse aquela apresentação, alguém que soubesse fazer televisão ao vivo e que pudesse também conversar com as pessoas confinadas".