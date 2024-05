Davi Brito já é o maior ex-BBB de todos os tempos

Passado mais de um mês desde o fim do BBB 24 (Globo), Davi continua entregando entretenimento para seus fãs.

No Central Splash de hoje (29), Chico Barney disse que qualquer atitude do baiano se torna conteúdo "por suas semanas". "É impressionada a maneira como ele se comporta nas redes sociais. Se ele já brilhava no BBB, agora está mil vezes mais. Estou fascinado", avaliou. "Não existe ninguém produzindo melhor conteúdo que Davi. Ele trabalha incansavelmente, é perseguido por críticos e louvado por fãs".

O comentarista torceu para que o baiano "não mudasse" sua personalidade, independe da pressão para contratar uma assessoria. "Falta verdade na internet. Nós estamos na era da inteligência artificial, e Davi nos oferece a balbúrdia orgânica, o entretenimento de qualidade", afirmou.