'Nem Jesus agradou todos': Davi rebate críticas por RS e queda no Instagram

Campeão do BBB 24, Davi foi criticado nas redes sociais por usar pix pessoal para arrecadar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele comentou sobre o tema após perder mais de 1 milhão de seguidores no Instagram durante o último mês.

O que disse Davi

Cada um tem seu livre-arbítrio. Quem quiser seguir o Davi, segue. Quem não quiser seguir, não segue. Eu acho que as pessoas fazem o que elas acham que precisam fazer. [...] Nem Jesus agradou a todos, quem sou eu, Davi, para agradar?

Davi em papo exclusivo com Splash

Baiano garantiu que prestará contas em suas redes sociais ao público que colaborou com doações. Ele esteve no Rio Grande do Sul trabalhando como voluntário após danos causados pelas enchentes no estado.