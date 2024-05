Após separação de Sandy, Lucas Lima faz confissão sobre vida amorosa

Lucas Lima, 41, participou do 'Encontro com Patrícia Poeta' (Globo) da manhã de hoje e por lá, falou sobre sua vida amorosa.

O que aconteceu

O músico, que não assume um relacionamento desde o fim do casamento com Sandy, em setembro do ano passado, falou como será seu Dia dos Namorados.

Tudo novo: "É estranho, primeiro Dia dos Namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando que nem uns malucos, tentando se ajeitar. Mas está tudo bem, tranquilo, sem grandes traumas por enquanto".